В«Место встречи». Жёсткое порно взамен НТВ показали на Рязанщине
Порнографию имели возможность в течение часа смотреть на канале НТВ жители в Рязанской области. Как сообщает «Свободная пресса», курьёз случился накануне в городе Новомичуринске. Видеоряд 18+ транслировался вместо заявленного в программе ток-шоу «Место встречи» с Андреем Норкиным.
Как говорят местные жители, «жёстче фильмов они не наблюдали». Генеральный директор ООО «ТелеМаг» Александр Чупрынин пояснил KP.RU, что жёсткое порно оказалось в общедоступном эфире из-за технической ошибки. Он также настаивает, что скабрезное видео убрали с НТВ через 10−15 минут.
Пользователи соцсетей откликнулись на произошедшее шквалом шуток:
«Ну, название-то верное», «Телевизоры показали жителям рязанского города порно вместо передачи НТВ, жители не заметили особой разницы», «Переход страны на цифру завершён!», «Почаще вставляйте не туда…».
Как пишут «Дни.ру», одна пожилая жительница Новомичуринска, увидев происходящее на экране, даже вызвала с работы домой своего внука. Как рассказал молодой человек, «бабушка обалдела от увиденного». Причём, по его словам, директор провайдерской компании, куда он позвонил, не поверил, что такое может быть и только посмеялся.
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