В«Место встречи». Жёсткое порно взамен НТВ показали на Рязанщине

Порнографию имели возможность в течение часа смотреть на канале НТВ жители в Рязанской области. Как сообщает «Свободная пресса», курьёз случился накануне в городе Новомичуринске. Видеоряд 18+ транслировался вместо заявленного в программе ток-шоу «Место встречи» с Андреем Норкиным.

Как говорят местные жители, «жёстче фильмов они не наблюдали». Генеральный директор ООО «ТелеМаг» Александр Чупрынин пояснил KP.RU, что жёсткое порно оказалось в общедоступном эфире из-за технической ошибки. Он также настаивает, что скабрезное видео убрали с НТВ через 10−15 минут.