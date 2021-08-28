Власти Ярославля опровергли гибель троих человек при пожаре в больнице
Один человек скончался в результате возгорания в КГБ №3 Ярославля, информация о гибели трех пациентов не соответствует действительности. Об этом сообщил заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин.
"Погибшие - один человек, умер в реанимации, не от задымления, на другом этаже. Двоих пострадавших от задымления реанимировали", - цитирует слова замглавы области ТАСС.
Отмечается, что врачи реанимируют еще двух пациентов, которые также пострадали от задымления. Пожар в больнице потушен, она работает в штатном режиме.
Около 70 человек были эвакуированы из здания, где произошло возгорание. По сведениям правительства, восемь пациентов из реанимации больницы были переведены в городскую клиническую больницу имени Н.А. Семашко.
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