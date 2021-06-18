Власти Ялты ввели режим ЧС
Глава администрации Ялты Янина Павленко в соцсетях объявила о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за ливней, которые прошли 18 июня.
По её словам, всего за 11 часов в Ялте выпало 90 мм осадков, что привело к выходу из берегов двух рек, которые проходят через центр города. Кроме того, полностью перекрыт въезд в Ялту.
Глава курорта добавила, что оказались затоплены пешеходные переходы, в посёлке Гаспра произошло подтопление трансформаторной подстанции, в Алупке на проезжую часть сошёл селевой потока, приостановлено водоснабжение санатория «Форос», есть угроза подтопления жилых домов.
«Все службы работают в связке, помощь оказывает республика - направляет дополнительную специализированную технику! Оперативно собираем комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - добавила Павленко.
Ранее в ГУ МЧС по Республике Крым сообщили, что из зоны подтоплений эвакуированы 1387 человек, из них 238 детей, передаёт RT.
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