Власти Приморья проверят данные об обнаружении нескольких тонн мёртвой кеты

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края намерено установить достоверность данных об обнаружении нескольких тонн мёртвой кеты в Тернейском округе. Такая информация ранее появилась в социальных сетях.

Как сообщило региональное министерство природы, краевые органы исполнительной власти приняли меры оперативного реагирования на появлени таких данных в сети. Тема поставлена на контроль.

На Дальнем Востоке сейчас завершается лососевая путина. По данным статистики, на 3 октября там добыто около 230 тысяч тонн рыбы. Это на 90 тысяч меньше планового прогноза. Наибольшее отклонение в отрицательную сторону продемонстрировала именно кета (-44,5% от плана). Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на экспертов, снижение улова приведет к резкому подорожанию лососевых и красной икры.

