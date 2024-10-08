Власти Приморья проверят данные об обнаружении нескольких тонн мёртвой кеты
Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края намерено установить достоверность данных об обнаружении нескольких тонн мёртвой кеты в Тернейском округе. Такая информация ранее появилась в социальных сетях.
Как сообщило региональное министерство природы, краевые органы исполнительной власти приняли меры оперативного реагирования на появлени таких данных в сети. Тема поставлена на контроль.
На Дальнем Востоке сейчас завершается лососевая путина. По данным статистики, на 3 октября там добыто около 230 тысяч тонн рыбы. Это на 90 тысяч меньше планового прогноза. Наибольшее отклонение в отрицательную сторону продемонстрировала именно кета (-44,5% от плана). Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на экспертов, снижение улова приведет к резкому подорожанию лососевых и красной икры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru