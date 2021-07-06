Власти окажут финансовую помощь семьям пассажиров самолёта Ан-26

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что семьям пассажиров самолёта Ан-26 будет оказана финансовая поддержка, сообщает ТАСС.

По его словам, готовятся краевые выплаты, суммы которых власти озвучат позже.

«Для пострадавших, и, если будет подтверждена гибель пассажиров, вся исчерпывающая помощь близким будет оказана», - добавил Солодов.

Ранее в Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело и заявили, что рассматриваются три версии трагедии: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

Самолёт Ан-26 с бортовым номером RA-26085 АО «Камчатское авиапредприятие», выполнявший рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский-Палана, потерпел крушение 6 июля, сообщает RT. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.