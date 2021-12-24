Власти назвали причину пожара в больнице Астрахани
Короткое замыкание электропроводки привело к пожару в реанимационном отделении инфекционной больницы имени А. М. Ничоги в Астрахани. Об этом сообщили в администрации губернатора области.
В результате ЧП погибли два человека, это женщины 1942 и 1952 годов рождения. Остальные были эвакуированы. Ранее источник ТАСС сообщил, что замыкание произошло в плафоне освещения в двухместном боксе. По данным источника агентства, автоматические пожарные системы при этом не сработали. Причина сбоя выясняется.
В данной больнице сейчас проходят лечение пациенты с COVID-19. Реанимационная палата, где началось возгорание, имела выход на улицу. Бокс полностью выгорел. Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. Пожар ликвидирован около 10 часов утра по московскому времени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru