Власти Москвы проконтролируют расследование ДТП с автобусом, где погиб человек

Столичное правительство возьмет на личный контроль расследование ДТП с автобусом, при котором погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующее заявление сделал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, правительство вместе с полицией будет анализировать обстоятельства произошедшего.

ДТП произошло утром 20 июля на юго-востоке города на Ставропольской улице. Автобус наехал на остановку общественного транспорта, в результате чего погиб человек, еще двое пострадали.


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