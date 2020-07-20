Власти Москвы проконтролируют расследование ДТП с автобусом, где погиб человек

Столичное правительство возьмет на личный контроль расследование ДТП с автобусом, при котором погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующее заявление сделал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, правительство вместе с полицией будет анализировать обстоятельства произошедшего.

ДТП произошло утром 20 июля на юго-востоке города на Ставропольской улице. Автобус наехал на остановку общественного транспорта, в результате чего погиб человек, еще двое пострадали.



