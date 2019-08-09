Власти Москвы объяснили, зачем напугали непогодой по ТВ

Предоставление москвичам информации через телевизионные каналы о приближении непогоды дало возможность избежать неприятностей, в частности, травмирования людей. С таким утверждением выступил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков в ходе встречи с журналистами.

По его словам, самое опасное, что ожидалось, это шквалистые порывы ветра. По прогнозам они могли достичь 23 метров в секунду и даже больше, передает RT. Этот прогноз сбылся ночью. Как уточнил заммэра, для оповещения о непогоде были задействованы телевидение и радио, МЧС также рассылало смс.