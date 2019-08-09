Власти Москвы объяснили, зачем напугали непогодой по ТВ
Предоставление москвичам информации через телевизионные каналы о приближении непогоды дало возможность избежать неприятностей, в частности, травмирования людей. С таким утверждением выступил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков в ходе встречи с журналистами.
По его словам, самое опасное, что ожидалось, это шквалистые порывы ветра. По прогнозам они могли достичь 23 метров в секунду и даже больше, передает RT. Этот прогноз сбылся ночью. Как уточнил заммэра, для оповещения о непогоде были задействованы телевидение и радио, МЧС также рассылало смс.
Накануне вечером вещание федеральных телеканалов в Москве было прервано на несколько минут из-за предупреждения МЧС о надвигающемся шквале. По данным Бирюкова, ветер повалили в столице более 40 деревьев, повреждено 23 автомобиля.
Между тем, сегодня неизвестные начали рассылать в мессенджерах информацию об урагане, который якобы накроет Москву в пятницу и субботу.
Утверждалось, что порывы ураганного ветра могут достичь 48 метров в секунду. Телеканал «360» выяснил у синоптиков и сотрудников МЧС, почему это явный фейк.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Пожар снова вспыхнул под Ачинском после возобновления взрывов
- СК предупредил о последствиях за «прогулки» после согласованного митинга
- Власти Москвы объяснили, зачем напугали непогодой по ТВ
- Названа причина новых взрывов под Ачинском. Число пострадавших растёт
- Под Ачинском снова рвануло, есть пострадавшие