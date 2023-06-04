Власти Мелитополя объяснили звук взрыва в городе
Власти Мелитополя прокомментировали взрыв, произошедший в воскресенье на юге города. Сообщение опубликовано в Telegram-канале городской администрации.
«Звук взрыва, который был слышен на юге Мелитополя, вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ», - объяснили власти.
Отмечается, что взрывчатые вещества уничтожили с соблюдением всех требований безопасности. Обстановка в Мелитополе спокойная, подчеркнули власти.
В городе накануне прогремело несколько взрывов. Также сообщалось о работе ПВО в Бердянске, передает «Радиоточка НСН».
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