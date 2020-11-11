Власти Мекки подтвердили ранение двух человек при взрыве в Джидде
Власти Джидды подтвердили лёгкое ранение двух человек в результате взрыва на кладбище в этом городе в Саудовской Аравии. Один из пострадавших – сотрудник Консульства Греции.
Судя по всему, речь идёт об охраннике диппредставительства, поскольку ранее МИД Греции сообщил о ранении в результате этого инцидента греческого полицейского.
Взрыв прогремел на немусульманском кладбище в Джидде в ходе мероприятия, посвященного подписанию Компьенского перемирия 1918 года, ознаменовавшего окончание Первой мировой войны. На церемонии присутствовали представители консульств различных стран, включая Францию.
При этом дипломатические источники сообщали о не менее четырёх раненых.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+19 851 / сут.
Умерли
31 593+432 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 616 / сут.
- Голикова назвала регионы с критичной загруженностью коечного фонда
- Азербайджан обвинил французских властей в поддержке Армении
- Старейший десантник России умер в Красноярске
- Подозреваемого в убийстве трёх сослуживцев под Воронежем отправили в СИЗО
- «К бабушке в Орел». Для убийцы сослуживцев просят домашний арест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru