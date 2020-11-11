Власти Мекки подтвердили ранение двух человек при взрыве в Джидде

Власти Джидды подтвердили лёгкое ранение двух человек в результате взрыва на кладбище в этом городе в Саудовской Аравии. Один из пострадавших – сотрудник Консульства Греции.

Судя по всему, речь идёт об охраннике диппредставительства, поскольку ранее МИД Греции сообщил о ранении в результате этого инцидента греческого полицейского.

Взрыв прогремел на немусульманском кладбище в Джидде в ходе мероприятия, посвященного подписанию Компьенского перемирия 1918 года, ознаменовавшего окончание Первой мировой войны. На церемонии присутствовали представители консульств различных стран, включая Францию.

При этом дипломатические источники сообщали о не менее четырёх раненых.

