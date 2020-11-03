Власти НКР заявили об обстреле городов Шуши и Мартуни из РСЗО «Смерч»
Обстрел городов Мартуни и Шуши в Нагорном Карабахе из реактивных систем залпового огня «Смерч» прозошел 3 ноября, передает РИА Новости со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям непризнанной республики.
Отмечается, что обстрел азербайджанскими военными начался на рассвете. Пострадавших нет. В других городах ситуация спокойная.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстреле мирного населения. Несмотря на несколько соглашений Еревана и Баку о прекращении огня, боевые действия в зоне конфликта продолжаются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru