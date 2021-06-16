Власти ДНР готовы предоставить доступ к месту крушения рейса MH17
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что местные власти заинтересованы в максимально объективном расследовании крушения рейса МН17, сообщает РИА Новости.
По его словам, руководство ДНР «продолжает быть максимально открытым» и готово предоставить необходимую информацию, а также разрешить доступ к месту трагедии.
Ранее судья Дагмар Костер заявил, что опрошенный в качестве свидетеля бывший командир ПВО ДНР Владимир Цемах рассказал, что никогда не видел ЗРК «Бук» под населенным пунктом Снежное на Донбассе.
Катастрофа Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, в Донецкой области произошла 17 июля 2014 года в районе вооружённого противостояния между правительственными силами и войсками непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает RT.
Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Следствие считает, что пассажирский самолет сбили из ЗРК «Бук», который принадлежит российской зенитно-ракетной бригаде. Москва публично отвергает выводы расследования и отрицает какую-либо причастность к трагедии.
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