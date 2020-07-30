Владельцев портала «Росдержава» задержали по подозрению в вымогательстве
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье двух видеоблогеров – владельцев портала «Росдержава» Яна Кателевского и Александра Дорогова, сообщает телеканал РЕН ТВ.
По имеющимся данным, задержанных подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона рублей у сотрудника ДПС. Взамен они якобы обещали на публиковать информацию, порочащую честь полицейского, говорится в материале со ссылкой на телеграм-канал «112».
Возбуждено уголовное дело. Вопрос об избрании меры пресечения пока не решён.
Сам Кателевский на днях сообщил, что Дорогова объявили в федеральный розыск. Он написал в Facebook, что с ними хотят «расправиться по беспределу» в отместку за расследование о бизнесе в сфере ритуальных услуг.
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