Владельцев портала «Росдержава» задержали по подозрению в вымогательстве

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье двух видеоблогеров – владельцев портала «Росдержава» Яна Кателевского и Александра Дорогова, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По имеющимся данным, задержанных подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона рублей у сотрудника ДПС. Взамен они якобы обещали на публиковать информацию, порочащую честь полицейского, говорится в материале со ссылкой на телеграм-канал «112».

Возбуждено уголовное дело. Вопрос об избрании меры пресечения пока не решён.

Сам Кателевский на днях сообщил, что Дорогова объявили в федеральный розыск. Он написал в Facebook, что с ними хотят «расправиться по беспределу» в отместку за расследование о бизнесе в сфере ритуальных услуг.

