Владелец сети «Рив Гош» задержан в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала владельца сети «Рив Гош» Августа Мейера, а также его супругу Инну Мейер, сообщает газета Коммерсант. По данным издания, супругов подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, полученных на развитие бизнеса интернет-ритейлера «Юлмарт», незадолго до его банкротства. Маейер был совладельцем компании.

Партнёр Майера по бизнесу Дмитрий Костыгин заинтересовал следственные органы еще в 2017 году. Сначала его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере, затем дело переквалифицировали на причинение ущерба без признаков хищения. Теперь же прокуратура, как утверждает "Коммерсант", вновь обвиняет Косыгина в мошенничестве.

Сейчас супругов Мейер допрашивают в качестве подозреваемых. По словам источников "Коммерсанта," в ближайшее время они могут поменять статус, став обвиняемыми.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала с арестованного основателя "Рольфа" 13 млрд рублей.



