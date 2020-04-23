Владелец хостела в Петербурге лишил глаза 18-летнюю сотрудницу
В Санкт-Петербурге 18-летняя девушка, работавшая администратором в «Отеле 55» на Садовой улице, лишилась глаза. Ее покалечил владелец отеля, который выстрелил ей в лицо.
Инцидент произошел еще 21 апреля. Что послужило причиной, по которой бизнесмен напал на свою сотрудницу — не уточняется. Однако с места преступления полицейские изъяли целый арсенал: пистолет «Оса», карабин, помповое ружье «Байкал», газовый пистолет (револьвер 9 мм), множество боеприпасов.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Пострадавшая девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Врачам удалось спасти ей жизнь, однако она лишилась глаза, сообщают «Невские новости». Портал также публикует видеозапись с места событий.
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