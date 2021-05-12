«ВКонтакте» ещё раз оштрафовали на 1,5 млн рублей за запрещённый контент
Мировой судья судебного участка № 7 Центрального района Санкт-Петербурга постановил оштрафовать социальную сеть «ВКонтакте» за информацию с призывами к участию в несогласованных акциях, которые не были своевременно удалены, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Согласно решению суда, соцсети назначили штрафа в размере 1,5 миллиона рублей. Отметим, что в марте 2021 года «ВКонтакте» уже наказали по этой же статье КоАП РФ, и также на 1,5 миллиона рублей.
Ранее представитель судебного участка мирового судьи № 422 Москвы заявил, что в суд поступили по пять протоколов в отношении Google и Facebook, составленные за неудаление запрещённой информации, сообщает RT. По каждому документу компаниям грозит штраф до четырёх миллионов рублей.
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