«ВКонтакте» ещё раз оштрафовали на 1,5 млн рублей за запрещённый контент

Мировой судья судебного участка № 7 Центрального района Санкт-Петербурга постановил оштрафовать социальную сеть «ВКонтакте» за информацию с призывами к участию в несогласованных акциях, которые не были своевременно удалены, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Согласно решению суда, соцсети назначили штрафа в размере 1,5 миллиона рублей. Отметим, что в марте 2021 года «ВКонтакте» уже наказали по этой же статье КоАП РФ, и также на 1,5 миллиона рублей.

Ранее представитель судебного участка мирового судьи № 422 Москвы заявил, что в суд поступили по пять протоколов в отношении Google и Facebook, составленные за неудаление запрещённой информации, сообщает RT. По каждому документу компаниям грозит штраф до четырёх миллионов рублей.