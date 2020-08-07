Вице-президент гильдии продюсеров России погиб в Крыму, делая фото
Вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в Крыму, упав со скалы в момент фотосъемки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в правительстве региона.
Отмечается, что инцидент произошел в поселке Новый Свет. Как сообщили агентству, Глухов шел по известному туристическому маршруту "Тропа Голицына" и упал со скалы, не удержавшись на месте в момент фотосъемки. По данным источника, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
Источник добавил, что Глухов прибыл в республику для выступления перед молодыми кинематографистами на профильном форуме, проходящем вблизи города Судак.
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