ИГ напало на Таджикистан при попустительстве Запада
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану в эфире НСН рассказал, что нападение террористов на Таджикистан с территории Афганистана - результат бездействия Запада.
В ночь на 6 ноября на границе Таджикистана и Узбекистана произошло вооруженное нападение на погранзаставу. По данным Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана, 20 вооруженных боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) в масках атаковали заставу «Ишкобод» в 60 километрах к западу от столицы страны Душанбе. Им удалось захватить пять автоматов. Однако в результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пятеро задержаны. При этом погибли несколько пограничников и один милиционер.
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, бывший посол РФ в Афганистане Замир Кабулов в интервью НСН рассказал, что последний инцидент является тревожным звонком, о котором в России предупреждали уже давно.
«О возможности таких угроз мы уже не один год говорили. Об опасности концентрации игиловцев вдоль северной границы Афганистана с явным прицелом на Центральную Азию. Но наши американские и другие западные коллеги воспринимали это как попытки России запугать Центральную Азию «эфемерной», как они считали, угрозой ради сохранения военного присутствия. Это тревожный звонок, на который нужно реагировать», - подчеркнул он.
Ранее Замир Кабулов рассказал НСН, как можно избежать катастрофы в Таджикистане.
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