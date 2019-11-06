ИГ напало на Таджикистан при попустительстве Запада

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, бывший посол РФ в Афганистане Замир Кабулов в интервью НСН рассказал, что последний инцидент является тревожным звонком, о котором в России предупреждали уже давно.

«О возможности таких угроз мы уже не один год говорили. Об опасности концентрации игиловцев вдоль северной границы Афганистана с явным прицелом на Центральную Азию. Но наши американские и другие западные коллеги воспринимали это как попытки России запугать Центральную Азию «эфемерной», как они считали, угрозой ради сохранения военного присутствия. Это тревожный звонок, на который нужно реагировать», - подчеркнул он.

Ранее Замир Кабулов рассказал НСН, как можно избежать катастрофы в Таджикистане.

