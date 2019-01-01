Виновницу ДТП в Махачкале полицейский спасли от самосуда

43-летняя жительница Махачкалы, управлявшая автомобилем Toyota Rav4, накануне вечером перепутала педали и сбила четырех человек на улице Айвазовского. Возмущенные очевидцы едва не линчевали ее саму и разбили камнями ее автомобиль, сообщили РИА «Новости» в МВД Дагестане.

Госпитализированы двое мужчин 31 и 32 лет, а также 61-летняя женщина. 25-летний мужчина, находится без сознания в реанимации.