Видео бушующего урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в сети
2 октября 201900:38
Пользователи социальных медиа делятся кадрами последствий урагана в Петербурге. В частности, в сети появилось видео.
Как сообщалось ранее, особой опасности в связи с надвигающимся ураганом «Мортимер» подвержены жители северо-запада России. Отмечалось, что природное явление станет причиной сильных дождей, а также усиления ветра до 24 метров в секунду.
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ФОТО: pxhere.com
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