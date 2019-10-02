Видео бушующего урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в сети

2 октября 201900:38

Пользователи социальных медиа делятся кадрами последствий урагана в Петербурге. В частности, в сети появилось видео.

Как сообщалось ранее, особой опасности в связи с надвигающимся ураганом «Мортимер» подвержены жители северо-запада России. Отмечалось, что природное явление станет причиной сильных дождей, а также усиления ветра до 24 метров в секунду.

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ФОТО: pxhere.com
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