Ветеран потребовал от Навального публичных извинений по «делу о клевете»
Ветеран Игнат Артеменко заявил, что когда он узнал, что Навальный назвал его предателем родины, это его «очень огорчило», сообщает ИА «Росбалт».
Артеменко дал показания в Бабушкинском суде Москвы по делу о клевете, которое возбудили из-за комментариев Навального к видеоролику, в котором ветеран выступил за внесение поправок в Конституцию РФ.
«Я ветеран войны, воевал на Втором Белорусском фронте, потом 39 лет служил в армии. Я вынужден защищать свою честь и хочу, чтобы Навальный пришел на телевидение и принес извинения», - сказал Артеменко.
После этого ветеран попросил прекратить допрос, сославшись на плохое самочувствие. В итоге, было решено, показания Артеменко огласит прокурор, который добавил, что ветерану за съёмки в ролике «никто ничего не платил».
Если Навального признают виновным, то ему могут назначить либо штраф до одного миллиона рублей, либо обязательные работы.
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