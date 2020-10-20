Вертолёт упал в реку в Вологодской области
Вертолет Robinson R44 потерпел крушение в Нюксенском районе Вологодской области, сообщает ТАСС.
Глава администрации Нюксенского района Светлана Теребова рассказала агентству, что воздушное судно врезалось в высоковольтную линию, после чего упало в реку Сухона, между деревнями Бобровское и Мыс.
В региональном ГУ МЧС сообщили, что на место происшествия незамедлительно выехали все экстренные и спасательные службы. В настоящее время данные об экипаже и пассажирах отсутствуют
В Северо-Западной транспортной прокуратуре добавили, что, по предварительной информации, частный вертолет совершал полет по маршруту Вологда - Великий Устюг, соответствующая заявка была направлена в территориальный орган управления воздушного движения.
В обстоятельствах крушения предстоит разобраться специалистам Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
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