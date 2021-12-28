Вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, найден

Вертолет Ми-2, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, найден. Об этом сообщает «Интерфак» со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, информация о состоянии экипажа вертолета устанавливается. Ранее сообщалось, что экипаж из двух человек выжил, но получил травмы.

Упавший вертолет вылетел из Ижевска для облета нефтепровода. Командир экипажа успел сообщить о нештатной ситуации на борту, после чего связь с вертолетом пропала.





