Вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, найден
27 декабря 202123:59
Вертолет Ми-2, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, найден. Об этом сообщает «Интерфак» со ссылкой на собственный источник.
По данным агентства, информация о состоянии экипажа вертолета устанавливается. Ранее сообщалось, что экипаж из двух человек выжил, но получил травмы.
Упавший вертолет вылетел из Ижевска для облета нефтепровода. Командир экипажа успел сообщить о нештатной ситуации на борту, после чего связь с вертолетом пропала.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru