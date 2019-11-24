Вертолет совершил жесткую посадку в ЯНАО
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Ямала. Отказ хвостового винта в региональном управлении МЧС назвали наиболее вероятной причиной инцидента, сообщают РИА Новости.
«При взлете на высоте 10 м у вертолета произошел отказ хвостового винта, в результате совершил жесткую посадку», — сообщил представитель экстренных служб.
Также стало известно о повреждении шасси.
В уральском следственном управлении на транспорте СК РФ приступили к расследованию инцидента.
О нештатной посадке вертолета стало известно ТАСС от представителей Единой дежурно-диспетчерской службы по Ямальскому району в воскресенье, 24 ноября.
Отмечается, что на борту вертолета, направлявшегося от Новопортовского месторождения в Новый Уренгой, находились 22 человека и три члена экипажа. Пострадавших нет.
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