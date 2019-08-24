Вертолет потерпел крушение в Ростовской области
24 августа19:30
В Ростовской области разбился вертолет, сообщает РИА «Новости». Катастрофа произошла в районе станицы Челбасской Каневского района Краснодарского края.
В результате крушения погиб пилот. Вертолет занимался опрыскиванием полей, поэтому пассажиров на борту не было.
Воздушная машина была создана на базе Ми-2.
Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник в эфире НСН рассказал об особенностях подготовки пилотов для частной авиации.
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ФОТО: НСН//Андрей Поташов