Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море

Обломки вертолета НАТО найдены в Ионическом море после его пропажи с радаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческое СМИ militaire.gr.

Отмечается, что на борту находилось шесть человек. Подтверждена смерть одного человека. Судьба других людей, находившихся на борту, не уточняется.

Обломки вертолета были обнаружены канадским кораблем, участвовавшем в натовских учениях совместно с Турцией и Грецией. Вертолет пропал с радаров в 52 морских милях западнее острова Кефалония.







