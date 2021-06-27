Вертолет МЧС Белоруссии совершил жесткую посадку
Вертолет авиации МЧС Белоруссии вынужденно совершил аварийную посадку. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает агентство БелТА со ссылкой на МЧС.
«Сегодня в 14:25 при выполнении работ по авиационному патрулированию лесов возле деревни Черебасово Лунинецкого района (Брестской области - прим. НСН) аварийную посадку совершил вертолет Ми-2 авиации МЧС Беларуси. Командир воздушного судна и летчик-наблюдатель самостоятельно покинули вертолет. По предварительной информации, они не пострадали, однако будут осмотрены медиками», - цитирует ведомство ТАСС.
Уточняется, что вертолет получил механические повреждения.
Причины и обстоятельства происшествия выясняет специальная комиссия.
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