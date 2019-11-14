Стали известны обстоятельства ДТП в Петербурге с наследником Дома Романовых

14 ноября 201919:55
Олег Ватутин

Императорский Дом Романовых раскрыл подробности ДТП, в которое попал цесаревич Георгий Михайлович на Синопской набережной Северной столицы. 


Наследник главы Дома Романовых Великий князь Георгий Романов попал сегодня в ДТП в Петербурге. Авария произошла на Синопской набережной. Причины происшествия устанавливаются.

Георгий Романов прибыл в Петербург на международный культурный форум.

Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов рассказал в эфире НСН, что микроавтобус, в котором находился князь, двигался со скоростью 60 километров в час.

«По предварительным данным, в колесе микроавтобуса лопнула камера, после чего он перевернулся и получил серьёзное повреждение. Но великий князь самостоятельно выбрался из машины», - рассказал собеседник НСН.

Представитель Георгия Романова отметил, что «и пожарные, и патрульная служба и машина реанимации моментально прибыли к месту происшествия, но никто из них не знал, кто ехал в машине, поскольку это был арендованный автомобиль. Если бы последствия от происшествия были бы более серьёзными, то помощь оказали бы исчерпывающую», - заметил Закатов.

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Директор канцелярии главы Российского императорского дома уточнил, что великий князь серьёзно не пострадал.

«По милости Божьей ничего страшного не произошло. Великий князь и все другие пассажиры были доставлены в госпиталь для медицинского обследования. Уже известно, что серьёзных травм нет, но завтра ещё раз надо показаться врачам, чтобы проверить нет ли последствий», - сказал собеседник агентства.

По словам Закатова, великий князь сразу же связался со своими сотрудниками в Москве, успокоил по телефону великую княгиню Марию Владимировну.

«Сейчас Великий князь в Петербурге, он намерен принять участие в мероприятиях форума. Во время случившегося сохранял хладнокровие, помогал своим спутникам. С чувством юмора пережил тяжёлую стрессовую ситуацию», - отметил Закатов.

Ранее НСН сообщала как великая княгиня Мария Владимировна Романова с сыном князем Георгием Михайловичем проехала по Крымскому мосту. Сопровождающие её лица отметили, что у великой княгини Романовой остались невероятные ощущения от поездки по Крымскому мосту, который она назвала «жемчужиной и достоянием многонационального народа России».

Князь Георгий — потомок дома Романовых по линии матери. Он родился 13 марта 1981 года в Мадриде в семье принца Прусского Франца Вильгельма и Марии Владимировны Романовой.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Полегенько
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