Стали известны обстоятельства ДТП в Петербурге с наследником Дома Романовых

Директор канцелярии главы Российского императорского дома уточнил, что великий князь серьёзно не пострадал.

«По милости Божьей ничего страшного не произошло. Великий князь и все другие пассажиры были доставлены в госпиталь для медицинского обследования. Уже известно, что серьёзных травм нет, но завтра ещё раз надо показаться врачам, чтобы проверить нет ли последствий», - сказал собеседник агентства.

По словам Закатова, великий князь сразу же связался со своими сотрудниками в Москве, успокоил по телефону великую княгиню Марию Владимировну.

«Сейчас Великий князь в Петербурге, он намерен принять участие в мероприятиях форума. Во время случившегося сохранял хладнокровие, помогал своим спутникам. С чувством юмора пережил тяжёлую стрессовую ситуацию», - отметил Закатов.

Ранее НСН сообщала как великая княгиня Мария Владимировна Романова с сыном князем Георгием Михайловичем проехала по Крымскому мосту. Сопровождающие её лица отметили, что у великой княгини Романовой остались невероятные ощущения от поездки по Крымскому мосту, который она назвала «жемчужиной и достоянием многонационального народа России».

Князь Георгий — потомок дома Романовых по линии матери. Он родился 13 марта 1981 года в Мадриде в семье принца Прусского Франца Вильгельма и Марии Владимировны Романовой.

