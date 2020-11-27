Ведущая телепрограммы «Час суда» получила два года условно
27 ноября 202014:22
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы условно ведущую телепередачи "Час суда" Елену Дмитриеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
Также по делу проходил Юрий Плотников, он получил четыре года лишения свободы условно.
Ранее Дмитриева пообещала оказать юридическую помощь бизнесмену в его конфликте с партнером по бизнесу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+27 543 / сут.
Умерли
38 558+496 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+26 682 / сут.
- Госдума решила запретить публичную демонстрацию нацистских преступников
- СМИ: в КНДР казнили нарушителя мер по борьбе с коронавирусом
- У баскетболистов сборной РФ коронавирус не подтвердился
- На поверхности Москвы-реки образовалось большое масляное пятно
- Минобороны РФ напомнило Германии о последствиях давления на Москву
27 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru