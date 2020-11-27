Ведущая телепрограммы «Час суда» получила два года условно

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы условно ведущую телепередачи "Час суда" Елену Дмитриеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Также по делу проходил Юрий Плотников, он получил четыре года лишения свободы условно.

Ранее Дмитриева пообещала оказать юридическую помощь бизнесмену в его конфликте с партнером по бизнесу.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Суд
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