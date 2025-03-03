Вдова борца Сайтиева заявила, что в день смерти он выпал из окна
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев, по словам его жены Индиры, выпал из окна своей квартиры в Москве. Вдова спортсмена в беседе с «МК» сообщила, что трагедия произошла на втором этаже, однако она не понимает, как именно это могло произойти.
Индира Сайтиева рассказала, что она покинула дом около 11 часов утра, оставив мужа, его брата и двоих детей в квартире. По ее словам, трагедия случилась в спальне. Семья проживала в пятикомнатной квартире с большими панорамными окнами, которые, по ее уточнению, не были откидными. Она предположила, что это мог быть несчастный случай.
Жена спортсмена также сообщила, что после падения у Сайтиева были травмы таза и переломы ребер. Однако, по ее словам, высота падения была небольшой, что сделало травмы менее серьезными.
Ранее о падении спортсмена сообщил телеграм-канал Baza, утверждая, что инцидент произошел с третьего этажа здания на Минской улице, передает «Радиоточка НСН».
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