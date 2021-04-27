Вдова автора памятника погибшим медикам покончила с собой

Художница Мария Касьяненко покончила с собой в Петербурге, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

Тело художницы обнаружили в ночь на 27 апреля в ее квартире на проспекте Римского-Корсакова. Ее родственница Евгения Манро подтвердила информацию о смерти Марии Касьяненко в социальных сетях.

Касьяненко ушла из жизни в возрасте 35 лет. Она была вдовой художника Романа Шустрова. Он является автором скульптуры «Печальный ангел», которая посвящена погибшим от коронавируса медикам. Сам Шустров скончался от последствий COVID-19 в мае 2020 года.

