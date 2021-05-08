Вандалы повредили военный мемориал в Краснодарском крае

Неизвестные разбили военный мемориал на горе Семашко в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, вандалы повредили памятные таблички мемориала в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года — составной части битвы за Кавказ.

Материалы дела переданы в региональное управление СК РФ для приятия процессуального решения.

