Вандалы повредили военный мемориал в Краснодарском крае
8 мая 202105:14
Неизвестные разбили военный мемориал на горе Семашко в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, вандалы повредили памятные таблички мемориала в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года — составной части битвы за Кавказ.
Материалы дела переданы в региональное управление СК РФ для приятия процессуального решения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru