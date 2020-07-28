В зоопарке Калининграда за ночь погибли 18 птиц
Восемнадцать водоплавающих птиц за ночь погибли в зоопарке Калининграда. Причины смерти устанавливаются, сообщает ТАСС.
Отмечается, что погибли утиные и гусеобразные. В качестве мер предосторожности, вода в пруду была спущена, а оставшиеся птицы переведены в другие водоемы.
Как пишет агентство, ранее 22 июля в зоопарке погибли три балтийских тюленя и медведь-барибал. По предварительным данным, причиной мог послужить введенный им препарат для дегельминтизации. Ведется прокурорская проверка.
Калининградский зоопарк является одним из старейших. Он был создан еще немецким предпринимателем Германом Клаассом в 1896 году.
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