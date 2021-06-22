В здании МВД России в Москве произошел пожар
На шестом этаже в северной части здания МВД РФ на Житной улице в Москве произошел пожар, сотрудников министерства эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, возгорание удалось локализовать, рассчитывается охваченная огнем площадь. Отмечается, что в здании установлена автоматическая газовая система пожаротушения.
В здании по адресу Житная, 12А находятся Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД и Договорно-правовой департамент министерства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru