В Загребе произошло сильнейшее землетрясение за 140 лет

Землетрясение, которое произошло 22 марта в Загребе (Хорватия) премьер-министр страны Андрей Пленкович назвал сильнейшим за 140 лет, сообщают РИА Новости.

Служба гражданской защиты зафиксировала толчки в пригороде Загреба магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера произошло в 06:43 (08:43 мск) с эпицентром в семи километрах севернее хорватской столицы, а затем еще несколько менее сильных толчков.

«Землетрясение было силой около 5,5 баллов по шкале Рихтера, значит - самое сильное в последние 140 лет», - приводит оценку Пленковича новостной портал Index, которую глава правительства сделал на экстренном совещании руководства страны и городских властей Загреба.

По данным службы скорой помощи Загреба, жертвой землетрясения стал 15-летний подросток, на которого рухнула часть фасада здания. В настоящее время молодой человек находится в реанимации в критическом состоянии.

Отмечается, что из-за землетрясения в столице Хорватии нет воды и света, в отдельных жилых домах появились трещины, разрушились фасады.

По сообщениям местных СМИ, пострадал Загребский кафедральный собор и еще два храма в столице.

В Загребе военные и представители экстренных служб приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия.

