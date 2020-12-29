В Забайкальском крае грузовой поезд сошел с рельсов

Почти 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Забайкальском крае, движение на этом участке железной дороги приостановлено, передает ОТР со ссылкой на МЧС по региону.

29 вагонов грузового поезда сошли с путей в Могочинском районе Забайкалья вследствие мороза до 40 градусов ниже нуля и сильного ветра. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работает оперативная группа. Точные причины схода товарного состава с рельсов еще не установлена. В устранении последствий принимает участие бригада из 300 служащих РЖД и два восстановительных поезда.

ТАСС отмечает, что крушение стало причиной повреждения 950 метров железнодорожного полотна. Задержан ряд пассажирских поездов.

