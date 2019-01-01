В Забайкалье арестовали известного предпринимателя

Генеральный директор крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия Александр Глотов взят под стражу, сообщается на сайте СУСК по региону.

Глотов подозревается в получении взяток на 8 миллионов рублей за обещание устроить победу бизнесмену в тендере, сообщает РИА «Новости».

Обвинение в даче взятки в крупном размере предъявлено предпринимателю Орхану Пашаеву.

Обвиняемые заключены под стражу.

