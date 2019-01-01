Происшествия
Обвиняемые заключены под стражу.
В Забайкалье арестовали известного предпринимателя
30 мая20:24
Генеральный директор крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия Александр Глотов взят под стражу, сообщается на сайте СУСК по региону.
Глотов подозревается в получении взяток на 8 миллионов рублей за обещание устроить победу бизнесмену в тендере, сообщает РИА «Новости».
Обвинение в даче взятки в крупном размере предъявлено предпринимателю Орхану Пашаеву.
Обвиняемые заключены под стражу.
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ФОТО: flickr/Joe Gratz
ТЕГИ:Криминал
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