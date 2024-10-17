В Забайкалье 15 человек пострадали после опрокидывания микроавтобуса
Пятнадцать человек госпитализировали после опрокидывания микроавтобуса в Забайкальском крае. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным краевой Госавтоинспекции, накануне в Шилкинском районе региона водитель транспортного средства Ford Transit, не справившись с управлением, съехал с дороги. В результате микроавтобус опрокинулся.
«Госпитализированы 15 человек. По данному факту руководитель следственного управления СК РФ по... краю Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — указали в Следкоме.
По предварительным данным, причиной ДТП могли стать действия не справившегося с управлением водителя.
Ранее в Ульяновской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, один человек погиб, напоминает «Свободная пресса».
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