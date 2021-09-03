В Ярославской области загорелся дом, двое пострадали

Два человека госпитализированы после пожара в многоквартирном доме в Тутаевском районе Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства в своем канале в Telegram.

По данным властей, пожар в пятиэтажном доме под Ярославлем потушен. "Эвакуированы жители 15 квартир, двое госпитализированы в город Ярославль", - отмечается в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники районной администрации, они предложили жильцам размещение в муниципальной гостинице. В сообщении указано, что жители поврежденных квартир "отправились к родственникам".

Возгорание произошло около 20:00 по московскому времени в пятиэтажном доме поселка Константиновский. ТАСС со ссылкой администрацию района передает, что пожар начался в одной из квартир, однако затем перекинулся на все здание и повредил балконы с первый по пятый этажи. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

