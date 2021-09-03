В Ярославской области загорелся дом, двое пострадали
Два человека госпитализированы после пожара в многоквартирном доме в Тутаевском районе Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства в своем канале в Telegram.
По данным властей, пожар в пятиэтажном доме под Ярославлем потушен. "Эвакуированы жители 15 квартир, двое госпитализированы в город Ярославль", - отмечается в сообщении.
На место происшествия прибыли сотрудники районной администрации, они предложили жильцам размещение в муниципальной гостинице. В сообщении указано, что жители поврежденных квартир "отправились к родственникам".
Возгорание произошло около 20:00 по московскому времени в пятиэтажном доме поселка Константиновский. ТАСС со ссылкой администрацию района передает, что пожар начался в одной из квартир, однако затем перекинулся на все здание и повредил балконы с первый по пятый этажи. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 985 / сут.
Умерли
185 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 669 / сут.
- ЦБ рассказал о возможном финансовом кризисе в 2023 году
- Захарова высмеяла Зеленского за книгу, подаренную ему в США
- Попова рассказала о ношении масок в вузах
- МИД Чехии: отношения с РФ находятся на «точке замерзания»
- Власти Израиля заявили о стрельбе на границе с Газой
- Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом растет в восьми регионах
- Всплеск заболеваемости коронавирусом в Израиле объяснили новым штаммом
- В США заявили о сокращении числа кибервымогательств
- Зеленский: Украина будет лидером Европы
- Роспотребнадзор: Ожидание новой волны COVID осенью оправдано
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru