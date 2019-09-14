В Ярославской области выросло число погибших в ДТП с автобусом
14 сентября12:13
Количество погибших в ДТП в Ярославской области, где столкнулись автобус и фура, увеличилось, сообщает ТАСС.
Предварительно в региональном Минздраве проинформировали о семи погибших пассажирах автобуса. В настоящий момент речь идет о девяти погибших, сообщает Газета.ru
Всего в результате ДТП пострадал 21 человек.
По предварительной информации ГИБДД, причиной аварии стало прямое столкновение автобуса и фуры в поселке Заячий Холм.
На месте ЧП заняты 30 специалистов экстренных служб и следственных органов, десять единиц техники.
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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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