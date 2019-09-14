В Ярославской области выросло число погибших в ДТП с автобусом

Количество погибших в ДТП в Ярославской области, где столкнулись автобус и фура, увеличилось, сообщает ТАСС.

Предварительно в региональном Минздраве проинформировали о семи погибших пассажирах автобуса. В настоящий момент речь идет о девяти погибших, сообщает Газета.ru

Всего в результате ДТП пострадал 21 человек.

По предварительной информации ГИБДД, причиной аварии стало прямое столкновение автобуса и фуры в поселке Заячий Холм.

На месте ЧП заняты 30 специалистов экстренных служб и следственных органов, десять единиц техники.

