В Ярославской области предотвратили теракт с отравлением работников предприятия ОПК
ФСБ предотвратила теракт с химическими веществами против работников оборонно-промышленного предприятия в Ярославской области, планировавшийся спецслужбами Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По данным ФСБ, Киев намеревался использовать токсичные вещества для отравления сотрудников организации.
«Задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом», — указали в спецслужбе.
Злоумышленник планировал залить эти вещества в воздуховоды автомобилей сотрудников предприятия. Деятельность задержанного координировалась с территории Украины с помощью мессенджеров.
Ранее ФСБ задержала четырех граждан РФ, планировавших совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актера из «Папиных дочек» Воловенко оштрафовали за хулиганство в самолете
- В России предложили запретить продажу фастфуда детям
- СМИ: Американская авиакомпания вернула деньги за билет Хабибу Нурмагомедову
- СМИ: Политика Трампа приведет к укреплению доллара на 5% в 2025 году
- Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили в $275 млрд
- В Саратове и Энгельсе повреждены два предприятия после атаки БПЛА
- СМИ: Илону Маску предоставят офис в здании у Белого дома
- СМИ: Китай рассматривает вариант продажи TikTok Илону Маску
- Трамп заявил, что хотел бы скорее провести встречу с Путиным
- В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru