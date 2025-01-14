В Ярославской области предотвратили теракт с отравлением работников предприятия ОПК

ФСБ предотвратила теракт с химическими веществами против работников оборонно-промышленного предприятия в Ярославской области, планировавшийся спецслужбами Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, Киев намеревался использовать токсичные вещества для отравления сотрудников организации.

«Задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом», — указали в спецслужбе.

Злоумышленник планировал залить эти вещества в воздуховоды автомобилей сотрудников предприятия. Деятельность задержанного координировалась с территории Украины с помощью мессенджеров.

Ранее ФСБ задержала четырех граждан РФ, планировавших совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге, напоминает «Свободная пресса».

