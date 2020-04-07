В Ярославской области нашли заблудившегося в лесу пенсионера

Житель Ярославской области, ехавший по трассе в Ростов, встретил на обочине дороги потерявшегося пожилого мужчину, который страдает потерей памяти. Об этом сообщают "Дни.ру".



После попытки начать с ним разговор мужчина испугался и побежал в сторону леса, однако затем вернулся и попросил помочь ему. Пенсионер по имени Сергей проживает в Орехово-Зуево и не помнит, как оказался в лесу, так как страдает от приступов амнезии. Автомобилист купил Сергею еды и помог ему добраться до железнодорожной станции Итларь.

От денег и иной помощи пенсионер отказался. Помогавший ему мужчина сейчас пытается отыскать родных или знакомых Сергея через соцсети, также ситуацией занялся поисковый отряд "Лиза Алерт".

