В Ярославской области арестована женщина, выбросившая дочь из окна

В Ярославской области арестована женщина, выбросившая свою четырехлетнюю дочь из окна третьего этажа жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Согласно решению суда 25-летняя женщина заключена под стражу до 25 декабря текущего года. Пострадавшая дочь арестованной в настоящее время находится в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело «Покушение на убийство малолетнего».

