В Ярославской области арестована женщина, выбросившая дочь из окна
28 октября 202100:17
В Ярославской области арестована женщина, выбросившая свою четырехлетнюю дочь из окна третьего этажа жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
Согласно решению суда 25-летняя женщина заключена под стражу до 25 декабря текущего года. Пострадавшая дочь арестованной в настоящее время находится в больнице.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело «Покушение на убийство малолетнего».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru