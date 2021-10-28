В Ярославской области арестована женщина, выбросившая дочь из окна

В Ярославской области арестована женщина, выбросившая свою четырехлетнюю дочь из окна третьего этажа жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Согласно решению суда 25-летняя женщина заключена под стражу до 25 декабря текущего года. Пострадавшая дочь арестованной в настоящее время находится в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело «Покушение на убийство малолетнего».

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:АрестЯрославская Область
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