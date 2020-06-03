В Ярославле убит священник
3 июня 202000:56
В Ярославле произошло убийство священника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правящего архиерея Переславской и Угличской епархии (Ярославская область) Феоктиста Игумнова.
Отмечается, что информацией архиерей поделился в соцсети Facebook.
По его словам, клирика епархии протоиерей Александр Штерцель был убит накануне. Игумнов отметил, что подробностей пока нет.
Как пишет агентство, в следственных органах этот вопрос пока не комментируют.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru