В Ярославле произошла авария с тремя автобусами
2 сентября19:35
Сразу три маршрутных автобуса столкнулись в Ярославле. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Московском проспекте областного центра. Сначала столкнулись два автобуса, а затем в них врезался ещё один сообщили «Интерфаксу» в местной полиции.
Как отмечает RT, за медицинской помощью обратились семеро пострадавших. Все автобусы, попавшие в аварию, были марки «ПАЗ», они принадлежат частным перевозчикам.
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