В Ярославле пожарные вскрыли теплотрассу для спасения кота
Пожарные вскрыли теплотрассу в Ярославле, чтобы достать оттуда кота. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.
К спасателям обратилась местная жительница, у которой пропал кот по кличке Васька. По ее словам, питомец забежал в подвал дома и исчез.
Выяснилось, что хвостатый убежал по трубам теплотрассы под землю, где провел восемь дней без еды и воды.
Чтобы достать кота, спасатели вскрыли теплотрассу и пустили воду из пожарного рукава. Питомец быстро выскочил наружу, где его поймали.
Ранее сообщалось, что в Великобритании полиция обнаружила в доме пенсионерки 14 украденных кошек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru