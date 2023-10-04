В Ярославле пожарные вскрыли теплотрассу для спасения кота

К спасателям обратилась местная жительница, у которой пропал кот по кличке Васька. По ее словам, питомец забежал в подвал дома и исчез.

Выяснилось, что хвостатый убежал по трубам теплотрассы под землю, где провел восемь дней без еды и воды.

Чтобы достать кота, спасатели вскрыли теплотрассу и пустили воду из пожарного рукава. Питомец быстро выскочил наружу, где его поймали.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полиция обнаружила в доме пенсионерки 14 украденных кошек, передает «Радиоточка НСН».

