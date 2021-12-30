В Ялте два человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме

Взрыв и пожар произошел в многоквартирном трехэтажном доме в Ялте, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по региону.

Пострадавших - женщину и младенца - госпитализировали с ожогами.

В ведомстве сообщили, что из 10 квартир в доме уничтожены пять. Отмечается, что дом был ранее признан аварийным. В настоящее время чиновники занимаются расселением людей.

По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Пожар распространился на 250 кв. м.



