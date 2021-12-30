В Ялте два человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме
Взрыв и пожар произошел в многоквартирном трехэтажном доме в Ялте, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по региону.
Пострадавших - женщину и младенца - госпитализировали с ожогами.
В ведомстве сообщили, что из 10 квартир в доме уничтожены пять. Отмечается, что дом был ранее признан аварийным. В настоящее время чиновники занимаются расселением людей.
По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Пожар распространился на 250 кв. м.
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