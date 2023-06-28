В Якутске пассажир выпал из автобуса вместе с окном

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 26 июня.

«В ходе проверки было установлено, что возле дома №36 по ул. Мерзлотная 38-летний водитель, управляя автобусом "ПАЗ 320302-08" ... при повороте направо ... допустил падение пассажира из салона транспортного средства», — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

В Сеть попали кадры ЧП, на которых видно, что на повороте пассажир выпадает из окна вместе со стеклом и вещами, пишет «Свободная пресса».

В результате инцидента пострадал 60-летний мужчина. Он получил травмы и ссадины, медики назначили пострадавшему амбулаторное лечение.

