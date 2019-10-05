В Якутии в схватке с медведем погиб экс-депутат
Бывший депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов погиб в результате инцидента с медведем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности главы муниципалитета Игоря Водовозова.
ЧП произошло на дороге в село Томтор. Медведь двинулся в сторону квадрацикла Крылова. Тот выстрелил в животное и решил приблизиться. В этот момент на бывшего парламентария напал второй медведь.
Телов погибшего отправлено в Томтор, сообщает
Ранее депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с НСН напомнил о запрете охоты на медведя в берлоге.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Якутии в схватке с медведем погиб экс-депутат
- В США от Белого Дома требуют документы по Украине
- В Ираке погибли более 70 протестующих
- Зачем обсуждать Украину? Российский телеведущий обосновал необходимость
- В Госдуме заготовили вопросы к изменениям ПДД по самокатам и роликам