В Якутии поиски пропавшего вертолёта возобновят в понедельник

Поиски пропавшего вертолёта в Якутии вертолета Eurocopter BO-105 возобновят 16 сентября, в понедельник. Они приостановлены на ночь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«Поиски прерываются на ночь, завтра с утра продолжатся», — цитирует RT позицию спасателей.

По информации МЧС на борту пропавшего в Оймяконском улусе Якутии вертолёта Eurocopter находились три человека.

СК РФ начал доследственную проверку инцидента.

