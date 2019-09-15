В Якутии поиски пропавшего вертолёта возобновят в понедельник
15 сентября15:56
Поиски пропавшего вертолёта в Якутии вертолета Eurocopter BO-105 возобновят 16 сентября, в понедельник. Они приостановлены на ночь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
«Поиски прерываются на ночь, завтра с утра продолжатся», — цитирует RT позицию спасателей.
По информации МЧС на борту пропавшего в Оймяконском улусе Якутии вертолёта Eurocopter находились три человека.
СК РФ начал доследственную проверку инцидента.
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